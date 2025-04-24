Также известно о повреждении домов и газораспределительного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Хмельницкого Александра Симчишина.
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Какие последствия атаки на Хмельницкую область
Утром четверга председатель ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в Хмельницкой области работала ПВО и есть сбитие.
Как впоследствии отчитался мэр Симчишин, не обошлось без повреждений в селе Волица Хмельницкой общины.
В результате атаки возник пожар, его уже ликвидировали. Поврежден газораспределительный пункт – прекращать поставки газа не пришлось.
Кроме того, подверглись разрушениям крыши 2 жилых домов, окна и двери в 5 квартирах многоквартирного дома. Также пострадала летняя площадка в парке культуры и отдыха.
К сожалению, известно о 2 травмированных мирных жителей.
Один человек получил ранение ноги легкой степени – он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя получила порез ноги стеклом. Ее состояние – удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась,
– добавили в ОГА.
На месте работают оперативные и коммунальные службы, которые вместе с жителями населенного пункта устраняют последствия атаки.