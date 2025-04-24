Також відомо про пошкодження осель та газорозподільного пункту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина.

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Які наслідки атаки на Хмельниччину

Вранці четверга голова ОВА Сергій Тюрін розповів, що у Хмельницькій області працювала ППО та є збиття.

Як згодом прозвітував мер Симчишин, не минулося без пошкоджень у селі Волиця Хмельницької громади.

Унаслідок атаки виникла пожежа, її уже ліквідували. Пошкоджено газорозподільний пункт – припиняти постачання газу не довелося.

Окрім того, зазнали руйнувань дахи 2 житлових будинків, вікна та двері у 5 квартирах багатоквартирного будинку. Також постраждав літній майданчик у парку культури та відпочинку.

На жаль, відомо про 2 травмованих мирних мешканців.

Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня – його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан – задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася,

– додали в ОВА.

На місці працюють оперативні і комунальні служби, які разом із жителями населеного пункту усувають наслідки атаки.