Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю: сколько ракет запустили по стране

Вечером 1 октября Иран запустил со своей территории сотни ракет в сторону Израиля. Сейчас атака закончилась.

Издание The Jerusalem Post сначала сообщало о 400 ракетах. Однако, впоследствии издание отредактировало сообщение – теперь указано, что Иран выпустил 180 ракет по Израилю.

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Армия обороны Израиля сообщила, что сейчас атака завершилась, люди могут покидать укрытия. Также указывают, что система противовоздушной обороны перехватывала вражеские ракеты.

"Взрывы, которые вы слышите, являются следствием перехвата или падения снарядов. Система противовоздушной обороны сейчас идентифицирует и перехватывает пуски", – говорится в сообщении.

ЦАХАЛ опубликовал видео, как иранские ракеты летят на Старый город в Иерусалиме, святое место для мусульман, христиан и евреев.

Последствия атаки

Отмечают, что предварительно, есть прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, на улице Джорджа Вайса, однако, по данным Министерства обороны Израиля, жертв нет. По крайней мере, данных об этом пока не было.

В Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Горе, Ход-Хашароне, Беэр-Шеве и Ришон-Леционе зафиксировано несколько других попаданий.

В Иране заявили, что атака является ответом на убийство главаря Хезболлы Хасана Насраллы, и если Израиль ответит, он "получит сильный удар".

CNN пишет, что правительство Израиля "находилось в бункере" во время атаки.