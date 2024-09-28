Оккупанты ударили по магазину под Покровском: погибли гражданские, есть пострадавший

Утром 28 сентября оккупанты обстреляли село Ясеново Покровского района. Под прицелом агрессора снова гражданская инфраструктура. В результате обстрела есть жертвы.

Так, погибли два человека, еще один гражданский получил ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Обстрел села Ясеново 28 сентября

В 10:20 28 сентября агрессор обстрелял Ясеново Покровского района. В эпицентре вражеского поражения оказалась гражданская инфраструктура и жилые дома.

Боеприпас попал по магазину, в результате чего от травм, несовместимых с жизнью, погибли 28-летняя продавщица и мужчина. Также получил осколочные ранения гражданин 41 года,

– сообщили в прокуратуре.

Добавили, что раненого доставили в больницу. Окончательное количество пострадавших и тип вооружения устанавливаются.

В результате обстрела села Ясенево есть жертвы / Фото прокуратуры

В результате российского обстрела поврежден торговый объект, частные домовладения и авто.

Правоохранители уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!