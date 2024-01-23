В этот день в суде исследовали доказательства стороны обвинения. Следует отметить, что в результате ракетного удара по Яворивскому полигону, по официальным данным, погибли более 50 военнослужащих.
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В суде зачитали переписку корректировщика по Яворивскому полигону
Журналисты Общественного рассказали, что во время судебного заседания Галицкого районного суда исследовали доказательства обвинения, в том числе телефон подсудимого. Там прокурор зачитал переписку корректировщика по телеграмме.
В 18.52 поступает сообщение от контакта: "нужны координаты этого и любых других объектов". Следующее сообщение: "Где могут быть "железки" и иностранные "грибы"? Тоже 18:52,
– зачитал прокурор.
По словам правоохранителя, в переписке корректировщика просили адреса, фото и привязки к военным объектам во Львовской области. В то же время Косторный в чате отмечал, что "готовлю все, что знаю".
В суде зачитали переписку Косторного с врагом / Видео Суспильного
Прокурор подчеркнул, что Косторный посылал информацию о Яворивском полигоне двум адресатам. В сообщении была подробная карта военной базы с указанием точного расположения общежитий, предназначенных для военнослужащих.
Судья впоследствии предложил подсудимому Косторному дать показания. Однако тот отказался от такой возможности, ссылаясь на то, что не ознакомился с материалами дела, предоставленными прокурором.
В связи с этим судья объявил перерыв в рассмотрении дела. Следующее заседание было назначено на 6 февраля.
Корректировал удары по Яворивскому полигону бывший КГБшник
- Контрразведка СБУ обнаружила, что российский удар по Яворивскому полигону корректировал бывший работник КГБ. Александр Косторный. В конце концов мужчине объявили подозрение.
- В начале октября 2022 года СБУ завершила расследование в отношении государственной измены Косторному. В офисе генпрокурора заявили, что дело передали в суд.
- По данным следствия, Косторный отправил представителям России карту Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове. Там были обозначены координаты расположения военнослужащих и техники ВСУ.