В этот день в суде исследовали доказательства стороны обвинения. Следует отметить, что в результате ракетного удара по Яворивскому полигону, по официальным данным, погибли более 50 военнослужащих.

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В суде зачитали переписку корректировщика по Яворивскому полигону

Журналисты Общественного рассказали, что во время судебного заседания Галицкого районного суда исследовали доказательства обвинения, в том числе телефон подсудимого. Там прокурор зачитал переписку корректировщика по телеграмме.

В 18.52 поступает сообщение от контакта: "нужны координаты этого и любых других объектов". Следующее сообщение: "Где могут быть "железки" и иностранные "грибы"? Тоже 18:52,

– зачитал прокурор.

По словам правоохранителя, в переписке корректировщика просили адреса, фото и привязки к военным объектам во Львовской области. В то же время Косторный в чате отмечал, что "готовлю все, что знаю".

В суде зачитали переписку Косторного с врагом / Видео Суспильного

Прокурор подчеркнул, что Косторный посылал информацию о Яворивском полигоне двум адресатам. В сообщении была подробная карта военной базы с указанием точного расположения общежитий, предназначенных для военнослужащих.

Судья впоследствии предложил подсудимому Косторному дать показания. Однако тот отказался от такой возможности, ссылаясь на то, что не ознакомился с материалами дела, предоставленными прокурором.

В связи с этим судья объявил перерыв в рассмотрении дела. Следующее заседание было назначено на 6 февраля.

Корректировал удары по Яворивскому полигону бывший КГБшник