Ранее было известно о 61 погибшем в результате ракетного удара. Более 160 человек получили ранения разной степени тяжести.

К теме Как готовился удар по Яворивскому полигону: следствие обнародовало переписку корректировщика

В прокуратуре обнародовали отчет о последствиях ракетного удара

В суде продолжают рассматривать дело по привлечению к ответственности корректировщика ракетного удара по Яворивскому полигону. 22 ноября в Галицком районном суде Львова прошло очередное заседание.

На нем прокурор Андрей Никеруй обнародовал отчет о последствиях российского ракетного удара по Яворивскому полигону, который произошел 13 марта 2022 года. Согласно обнародованным данным, от рук оккупантов погибли 64 человека. Ранее было известно о 61 погибшем.

Кроме того, пропавшими без вести числятся десятки человек. В прокуратуре также заявили, что в результате ракетного удара был причинен ущерб ориентировочно на 136 миллионов гривен.

Однако сторона защиты заявила, что этот отчет не имеет отношения к делу, ведь обвиняемому не инкриминируют ответственность за человеческие жертвы.

Не вижу причинно-следственных связей между действиями моего подзащитного и событиями, о которых идет речь… Я не опровергаю, что этого не было, но оно не имеет отношения к материалам нашего уголовного производства. Моему подзащитному не инкриминируют ответственность за человеческие жертвы. Эти доказательства допустимы, но не должны. Досудебное следствие не доказало, что есть связь. Есть только предположение,

– заявил адвокат обвиняемого.

На судебном заседании также был рассмотрен ряд письменных доказательств, изъятых у Александра Косторного. Впрочем, обвиняемый вместе с адвокатом едва ли не по каждому доказательству утверждали, мол, это "не имеет отношения к делу". Так они прокомментировали изъятые во время обысков 4 мобильных телефона, а также наличие разного имущества.

Что известно о корректировщике ракетного удара