Раніше було відомо про 61 загиблого унаслідок ракетного удару. Понад 160 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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У прокуратурі оприлюднили звіт про наслідки ракетного удару

У суді продовжують розглядати справу щодо притягнення до відповідальності коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону. 22 листопада у Галицькому районному суді Львова відбулося чергове засідання.

На ньому прокурор Андрій Никеруй оприлюднив звіт про наслідки російського ракетного удару по Яворівському полігону, який відбувся 13 березня 2022 року. Згідно з оприлюдненими даними, від рук окупантів загинуло 64 людини. Раніше було відомо про 61 загиблого.

Крім того, зниклими безвісти вважаються десятки людей. У прокуратурі також заявили, що унаслідок ракетного удару було завдано шкоди орієнтовно на 136 мільйонів гривень.

Втім, сторона захисту заявила, що цей звіт не має відношення до справи, адже звинуваченому не інкримінують відповідальність за людські жертви.

Не бачу причинно-наслідкових зв'язків між діями мого підзахисного і подіями, про які йдеться… Я не спростовую, що цього не було, але воно не має стосунку до матеріалів нашого кримінального провадження. Моєму підзахисному не інкримінують відповідальність за людські жертви. Ці докази допустимі, але неналежні. Досудове слідство не довело, що є зв'язок. Є лише припущення,

– заявив адвокат звинуваченого.

На судовому засіданні також розглянули низку письмових доказів, які вилучили в Олександра Косторного. Втім, звинувачений разом з адвокатом чи не на кожний доказ стверджували, мовляв, це "не має відношення до справи". Так вони прокоментували вилучені під час обшуків 4 мобільні телефони, а також наявність різного майна.

Що відомо про коригувальника ракетного удару