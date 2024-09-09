Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Заметим, что сегодня энергетики не прогнозируют меры ограничения потребления электроэнергии.

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Враг бьет по энергетическим объектам

Только за минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В результате в Днепропетровской и Харьковской областях были обесточивания подстанций и потребителей. По состоянию на утро питание частично восстановлено.

В Донецкой области во время обстрела обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность,

– говорится в сообщении ведомства.

В то же время в Черниговской области в результате обстрела, отключились воздушные линии, обесточивались 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.

К слову, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российские захватчики готовят новые массированные атаки по украинской энергосистеме. Оккупанты в очередной раз планируют бить по энергообъектам ракетами и дронами.

Также глава правительства отметил, что мы уже потеряли 9 гигаватт.