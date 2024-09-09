Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зауважимо, що сьогодні енергетики не прогнозують заходи обмеження споживання електроенергії.

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Ворог б'є по енергетичних об'єктах

Лише за минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Внаслідок цього у Дніпропетровській та Харківській областях були знеструмлення підстанцій та споживачів. Станом на ранок живлення частково відновлено.

У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню,

– йдеться у повідомленні відомства.

Водночас у Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.

До слова, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські загарбники готують нові масовані атаки по українській енергосистемі. Окупанти вкотре планують бити по енергооб'єктах ракетами й дронами.

Також глава уряду зауважив, що ми вже втратили 9 гігаватів.