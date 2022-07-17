Соответствующую информацию сообщил глава Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан. Об этом он написал вечером 16 июля.
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Тероборона опровергла фейки об утечке гептила
Уверяю жителей Днепра, что распространяемая вражескими источниками информация это фейк и откровенная ложь. Также утверждаю, что российское руководство собиралось совершить террористический акт в Днепре невиданных масштабов, сравнимый с ядерной катастрофой,
– объяснил Корбан.
Он также добавил, что руководство области и города заранее позаботились о проблеме гептила и утилизировали его. В частности, известно, что:
- с первой декады марта до конца апреля руководство области и города ввело беспрецедентные меры по утилизации гептила и его производных на предприятиях, где хранилось это ракетное топливо;
- поэтому нанесенный удар по Южному машиностроительному заводу не привел к утечке.
Геннадий Корбан добавил, что глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и мэрия Днепра выделили более 100 миллионов гривен для скорейшей ликвидации ядовитого вещества. Более того, штаб обороны ежедневно контролировал проведение работ.
Что известно об атаке на Днепр
- Вечером 15 июля россияне атаковали Днепр. По городу было выпущено 6 ракет Х-101. Их запускали с самолетов в Каспийском море. К счастью, 4 – сбила наша ПВО, а 2 – попали по городу.
- российские ракеты ударили по двум предприятиям. Одна – по крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники "Южмаш".
- Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что мы воюем с абсолютно безнравственными людьми, убийцами и мародерами. Он призвал людей находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
- В результате атаки врага могли быть перебои со снабжением воды в районе "Южмаша", а также на улице Рабочей.
- Валентин Резниченко сообщил, что погибли три человека. Также известно, что враг ранил еще 15 жителей города. У двоих из них травмы средней степени, а 13 – легкой.
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