Соответствующую информацию сообщил глава Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан. Об этом он написал вечером 16 июля.

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Тероборона опровергла фейки об утечке гептила

Уверяю жителей Днепра, что распространяемая вражескими источниками информация это фейк и откровенная ложь. Также утверждаю, что российское руководство собиралось совершить террористический акт в Днепре невиданных масштабов, сравнимый с ядерной катастрофой,

– объяснил Корбан.

Он также добавил, что руководство области и города заранее позаботились о проблеме гептила и утилизировали его. В частности, известно, что:

с первой декады марта до конца апреля руководство области и города ввело беспрецедентные меры по утилизации гептила и его производных на предприятиях, где хранилось это ракетное топливо;

поэтому нанесенный удар по Южному машиностроительному заводу не привел к утечке.

Геннадий Корбан добавил, что глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и мэрия Днепра выделили более 100 миллионов гривен для скорейшей ликвидации ядовитого вещества. Более того, штаб обороны ежедневно контролировал проведение работ.

Справка. Геннадий Корбан объяснил, что гептил – это компонент ракетного топлива, крайне опасный для человека, он имеет крайне невысокую предельно допустимую концентрацию. Воздействуя на людей, он поражает практически все системы человека. То есть каждая часть организма человека поражается гептилом.

Что известно об атаке на Днепр

Вечером 15 июля россияне атаковали Днепр. По городу было выпущено 6 ракет Х-101. Их запускали с самолетов в Каспийском море. К счастью, 4 – сбила наша ПВО, а 2 – попали по городу.

российские ракеты ударили по двум предприятиям. Одна – по крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники "Южмаш".

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что мы воюем с абсолютно безнравственными людьми, убийцами и мародерами. Он призвал людей находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

В результате атаки врага могли быть перебои со снабжением воды в районе "Южмаша", а также на улице Рабочей.

Валентин Резниченко сообщил, что погибли три человека. Также известно, что враг ранил еще 15 жителей города. У двоих из них травмы средней степени, а 13 – легкой.

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