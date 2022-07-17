Відповідну інформацію повідомив очільник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан. Про це він написав ввечері 16 липня.

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Тероборона спростувала фейки про витік гептилу

Запевняю мешканців Дніпра, що інформація, що розповсюджується ворожими джерелами, це фейк і відверта брехня. Також стверджую, що російське керівництво збиралося вчинити терористичний акт у Дніпрі небачених масштабів, який можна порівняти з ядерною катастрофою,

– пояснив Корбан.

Він також додав, мовляв, керівництво області та міста заздалегідь подбали про проблему гептилу та утилізували його. Зокрема відомо, що:

з першої декади березня до кінця квітня керівництво області та міста запровадило безпрецедентні заходи щодо утилізації гептилу та його похідних на підприємствах, де зберігалося це ракетне паливо;

тож завданий удару по Південному машинобудівному заводу не призвів до витоку.

Геннадій Корбан додав, що очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та мерія Дніпра виділили понад 100 мільйонів гривень для якомога швидшої ліквідації отруйної речовини. Ба більше, штаб оборони щоденно контролював проведення робіт.

Довідка. Геннадій Корбан пояснив, що гептил – це компонент ракетного палива, який вкрай небезпечний для людини, він має вкрай невисоку гранично допустиму концентрацію. Впливаючи на людей, він вражає буквально всі системи людини. Тобто кожна частина організму людини уражається гептилом.

Що відомо про атаку на Дніпро

Ввечері 15 липня росіяни атакували Дніпро. По місту випустили 6 ракет Х-101. Їх запускали з літаків у Каспійському морі. На щастя, 4 – збила наша ППО, а 2 – влучили по місту.

російські ракети вдарили у два підприємства. Одна – у велике українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки "Южмаш".

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що ми воюємо з абсолютно аморальними людьми, вбивцями та мародерами. Він закликав людей перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Внаслідок атаки ворога могли бути перебої з постачанням води у районі "Южмашу", а також на вулиці Робочій.

Валентин Резніченко повідомив, що загинуло троє людей. Також відомо про те, що ворог поранив ще 15 мешканців міста. Двоє з них мають травми середнього ступеня, а 13 – легкого.

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