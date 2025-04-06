Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Первые минуты после обстрела Киева

Утром 6 апреля армия оккупантов запустила по Киеву баллистические ракеты. Под ударом оказались три района столицы: Дарницкий, Оболонский и Соломенский.

Наряд полиции охраны города Киева оперативно прибыл на место событий. Правоохранители работали бок о бок со спасателями и медиками, помогая эвакуировать пострадавших и оказывая помощь.

На видео с бодикамеры одного из полицейских зафиксированы первые мгновения после ракетного удара. На них можно увидеть дым после взрывов, услышать крики людей и скоординированные действия всех служб, ведь каждая секунда была важной для спасения жизни.

Первые минуты после атаки на Киев: смотрите видео



Напомним, что в результате атаки на Киев есть погибший и пострадавшие. Так, в Дарницком районе мужчина находился на улице во время атаки, рядом с эпицентром взрыва. От полученных ранений он погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

Кроме того, в результате атаки пострадали трое мужчин. Они получили осколочные ранения. Двух пострадавших госпитализировали, а третий – получил помощь на месте.