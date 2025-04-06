Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Перші хвилини після обстрілу Києва

Зранку 6 квітня армія окупантів запустила по Києву балістичні ракети. Під ударом опинилися три райони столиці: Дарницький, Оболонський та Солом'янський.

Наряд поліції охорони міста Києва оперативно прибув на місце подій. Правоохоронці працювали пліч-о-пліч із рятувальниками та медиками, допомагаючи евакуювати постраждалих та надаючи допомогу.

На відео з бодікамери одного з поліцейських зафіксовано перші миті після ракетного удару. На них можна побачити дим після вибухів, почути крики людей та скоординовані дії всіх служб, адже кожна секунда була важливою для порятунку життя.

Перші хвилини після атаки на Київ: дивіться відео



Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ є загиблий та постраждалі. Так, у Дарницькому районі чоловік перебував на вулиці під час атаки, поруч з епіцентром вибуху. Від отриманих поранень він загинув на місці. Особу загиблого встановлюють.

Крім того, унаслідок атаки постраждали троє чоловіків. Вони отримали осколкові поранення. Двох постраждалих госпіталізували, а третій – отримав допомогу на місці.