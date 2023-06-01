Правоохранители обнародовали кадры из бодикамер во время ночной атаки по Киеву. Полицейские смело предоставили помощь пострадавшим людям.
Смотрите также Момент атаки на Киев попал на нагрудную камеру патрульного: видео разрывает сердце
Щемящее видео от патрульных
На опубликованном видео можно увидеть, как мужественные патрульные оказывают помощь пострадавшим в результате ночной атаки в Киеве 1 июня.
Мы снова убеждаемся, что у оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий, маленькие украинцы получили плач и горе,
– отметили в полиции.
Так, правоохранители обнаружили раненых киевлян, пострадавших от обломков вражеской ракеты. Патрульные немедленно приступили к оказанию помощи – одному из мужчин они перебинтовали ногу. После этого людей госпитализировали и, к счастью, они спасены.
Как патрульные спасли киевлян: смотрите видео
Ракетная атака Киева 1 июня: все, что известно
- В ночь на 1 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты попали в детскую поликлинику и жилые дома.
- В результате попаданий обломков трое погибших, среди них – один ребенок. Также 10 человек травмированы, из них – один ребенок.
- Утром в Генштабе ВСУ сообщали, что террористы применили ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Киевской области. Предварительно, удалось уничтожить 10 из 10 вражеских ракет.
- Как стало известно, захватчики выпустили по Киеву 10 ракет "Искандер", все цели уничтожила украинская противовоздушная оборона
- Враг использовал 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Ракеты были выпущены из Брянской области.
- Михаил Подоляк считает, что Россия использует время, которое у них осталось до "последнего путинского лета", чтобы убить как можно больше украинцев, которых они ненавидят. Они говорят об этом открыто.