Правоохранители обнародовали кадры из бодикамер во время ночной атаки по Киеву. Полицейские смело предоставили помощь пострадавшим людям.

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Щемящее видео от патрульных

На опубликованном видео можно увидеть, как мужественные патрульные оказывают помощь пострадавшим в результате ночной атаки в Киеве 1 июня.

Мы снова убеждаемся, что у оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий, маленькие украинцы получили плач и горе,

– отметили в полиции.

Так, правоохранители обнаружили раненых киевлян, пострадавших от обломков вражеской ракеты. Патрульные немедленно приступили к оказанию помощи – одному из мужчин они перебинтовали ногу. После этого людей госпитализировали и, к счастью, они спасены.

Как патрульные спасли киевлян: смотрите видео

Ракетная атака Киева 1 июня: все, что известно