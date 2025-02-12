Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Смотрите также Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть погибший в Киеве: главное о ночной атаке

Последствия ракетной атаки по газифицированным зданиям в Киеве

В Оболонском районе Киева продолжается тщательная проверка состояния коммуникаций, куда попали обломки ракет. Во время вражеского обстрела повреждения получили фасады и кровли газифицированных зданий.



Пока продолжаются работы по ликвидации последствий, временно прекращено газоснабжение в детский сад, крышной котельной бизнес-центра и в помещение финансового учреждения, где была разрушена одна котельная, а две – повреждены.



На месте падения обломков ракеты работают специалисты управления аварийно-восстановительных работ "Киевгаза" и экстренные службы города.

Атака по Киеву не привела к массовым отключениям света и проблем в энергосистеме Украины. Отключения, которые применили в некоторых местах, произошли из-за повреждения локальных сетей. Несмотря на это, в YASNO напомнили, что россияне продолжают направлять атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. К тому же растет потребление из-за снижения температуры воздуха. Поэтому в результате этого может не хватать электроэнергии и есть угроза отключений.

Что известно об атаке по Киеву 12 февраля

В 04:30 российская армия атаковала Киев ракетами. ПВО сбивала вражеские цели, но в результате падения обломков произошли пожары и повреждения в трех районах столицы. Последствия вражеского обстрела фиксировали в Оболонском, Голосеевском, Соломенском районах. К счастью, обломки, упавшие в Святошинском районе, разрушений не вызвали. Известно, что в результате атаки погиб один человек, еще трое, среди них ребенок – пострадали. На местах возгораний работали более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.