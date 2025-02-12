Кроме того, есть погибший и пострадавшие. Сейчас спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий российского террора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия российской атаки в Киеве

Страна-агрессор 12 февраля в 04:30 нанесла баллистические удары по Киеву. Силы ПВО отражали вражескую атаку, однако в результате падения обломков вражеских ракет вспыхнули пожары.

В общем, обломки российских ракет упали в 4 районах столицы: Оболонский, Голосеевский, Соломенский и Святошинский. Так, в Святошинском районе обошлось без разрушительных последствий и пострадавших – там только зафиксировали падение обломков. Однако в других районах вспыхнули пожары.

Так, спасатели сообщили, что в Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар с 7-го по 1-й этаж. Сейчас возгорание ликвидировано. В Оболонском районе также погиб 1 человек, еще трое – пострадали. Среди пострадавших – 9-летний ребенок.

Также известно, что в Соломенском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки. Сейчас пожар ликвидирован. У Голосеевском районе – масштабный пожар в складском здании на площади 600 квадратных метров. Спасатели продолжают работать над ликвидацией возгорания.

Всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

В сети спасатели также показали первые фото с места вражеской атаки.

Последствия ракетного обстрела по Киеву – больше в галерее

Фотожурналист Ян Доброносов в сети также показал последствия российской атаки по Киеву. Он отметил, что такие действия четко демонстрируют – враг точно не думает о переговорах.

Киев после баллистических ударов – больше в галерее

Журналист в сети также показал видео с места событий. Доброносов показал, как спасатели работают над ликвидацией последствий вражеского террора.

Что сейчас происходит в Киеве: смотрите видео

Кроме того, враг также дронами и ракетами атаковал Киевскую область. Так, в Обуховском районе вспыхнул пожар нежилых помещений. В Бориспольском – обломками сбитых БпЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль.