Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

Обратите внимание Россия ударила баллистикой по Киеву: есть погибший и пострадавшие

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Атака на Киевскую область 12 февраля 2025 года

Чиновник констатировал, что этой ночью агрессор атаковал Киевскую область ударными дронами и ракетами. Работали силы ПВО.

Есть сбитые вражеские цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

– подчеркнул Калашник.

В то же время отметил, в результате российской атаки в Обуховском районе вспыхнул пожар нежилых помещений. В Бориспольском – обломками сбитых БПЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Чиновник добавил, что подробная информация будет позже.