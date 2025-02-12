Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Зверніть увагу Росія вдарила балістикою по Києву: є загиблий та постраждалі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака на Київщину 12 лютого 2025 року

Посадовець констатував, що цієї ночі агресор атакував Київську область ударними дронами та ракетами. Працювали сили ППО.

Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено,

– наголосив Калашник.

Водночас зазначив, що внаслідок російської атаки в Обухівському районі спалахнула пожежа нежитлових приміщень. У Бориспільському – уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків і автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Посадовець додав, що детальна інформація буде згодом.