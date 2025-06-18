Пострадали не только люди: из разрушенного дома в Киеве зоозащитники спасли животных

В ночь на 17 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Из-под завалов разрушенной ракетой многоэтажки в Соломенском районе зоозащитники спасли девять котов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Animal Rescue Group.

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Зоозащитники рассказали о спасенных животных

Команда Kyiv Animal Rescue Group работала на одном из самых разрушенных домов в Соломенском районе Киева, где взрыв полностью уничтожил целый подъезд.

Под завалами в квартирах этого дома зоозащитникам удалось деблокировать 9 котов. Один из них выбежал после взрыва и прятался в соседней квартире, еще двух обнаружили в хранилище под ванной. Еще один контуженный кот оказался на улице – его удалось отловить и доставить в ветеринарную клинику.

Также оказана помощь двум очень маленьким серпокрыльцам, чье гнездо было разрушено взрывом,

– отметили в организации.

В районах других повреждений на улице Гавела зоозащитники нашли травмированного попугая и тяжело раненую, ухоженную длинношерстную кошку. Владельца кошки пока не установили, а животное тоже доставили в клинику.

На данный момент установлены владельцы всех спасенных котов, кроме кошки с Гавела, которая находится в больнице. Временная передержка пока не нужна. Мы бесконечно благодарны всем, кто откликнулся,

– добавили зоозащитники.

К слову, вечером 17 июня сотрудники ГСЧС завершили поисковые работы в Соломенском районе после российской атаки. К сожалению, только на этой локации из-под завалов спасатели достали тела 23 погибших.