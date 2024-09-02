В результате падения обломков есть разрушения и пожары, которые уже удалось ликвидировать. Подробнее о вражеской атаке 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
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Последствия атаки по Киеву
В Воздушных силах сообщили, что на столицу Украины летело 9 баллистических ракет и 19 крылатых ракет. Кроме того, еще с ночи Киев атаковали дронами.
Атака была комбинированной, атака была сложной и длилась почти два часа. К сожалению, было падение обломков в нескольких районах столицы,
– рассказал Михаил Шаманов.
В частности, в Святошинском районе Киева произошло возгорание четырех автомобилей. Пожар уже потушили. Кроме того, зафиксировано падение обломков на нежилое здание – огонь также удалось потушить.
Повреждено также помещение станции метрополитена и МАФы, расположенные возле станции метро "Святошин".
В Голосеевском районе обломки упали на нежилое помещение и частично его разрушили. Пожар ликвидировали. Так же огонь потушили в нежилом здании в Шевченковском районе.
Зафиксировано падение обломков без последствий в Подольском, Деснянском, Оболонском и Соломенском районах,
– добавил представитель КГГА.
По состоянию на 10:21 известно о трех пострадавших в результате удара по столице. Одной девушке оказали помощь на месте, а еще двух человек пришлось госпитализировать. Это очередное напоминание о том, что не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Повреждены помещение ВУЗа
Стоит добавить, что в Голосеевском районе был поврежден корпус котельной одного из местных ВУЗов.
Не думаю, что именно это помещение образовательного учреждения было целью, потому что упали обломки. Когда работают силы и средства ПВО, к сожалению, ни баллистические, ни крылатые ракеты не разлетаются на атомы, обломки являются угрозой,
– подчеркнул Шаманов.
Если сбивают ракету, у которой остается боевая часть, она может упасть и взорваться.
"Баллистику пытаются сбивать высоко. Крылатые ракеты заходят в столицу, к сожалению, заходят в столицу на небольших высотах, поэтому разлет обломков может быть довольно большим", – добавил представитель КГВА.
Добавим, что ночью силы ПВО сбили 9 ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 крылатых ракет "Х-101" и 20 БпЛА "Shahed".