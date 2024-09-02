Об этом сообщил городской голова. Виталий Кличко рассказал подробнее о последствиях утренней атаки на Киев.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Киеве повреждены торговые павильоны возле станции метро "Святошин"

Кличко написал, что повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Она работает для пассажиров и как укрытие.

Также произошло возгорание МАФа возле станции метро,

– отметил городской голова.

Журналисты Киев24, которые находятся на месте событий, сообщили, что произошло возгорание во дворе торгового комплекса. В частности, там, где были складские помещения, – люди хранили товары. Владельцы магазинов рассказали о последствиях вражеской атаки.

Ехали на работу утром, увидели дым... Приехали, открыли дверь, а тут все повреждено: потолок, света нет. Оборудование, не знаю, работает или нет,

– рассказала владелица пекарни Мария Власенко

Администратор торгового комплекса рассказал, что в магазинах, которые открыли, очень неприятная ситуация.

Внутри все наперекосяк. Много еще закрыто, сейчас люди придут на работу и будем смотреть. Но никто не пострадал,

– отметил Виталий.

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Важно! Городской голова сообщил, что по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились два человека. Одного из пострадавших госпитализировали.