Про це повідомив міський голова. Віталій Кличко розповів детальніше про наслідки ранкової атаки на Київ.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У Києві пошкоджені торгові павільйони біля станції метро "Святошин"

Кличко написав, що пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Вона працює для пасажирів і як укриття.

Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро,

– зазначив міський голова.

Журналісти Київ24, які перебувають на місці подій, повідомили, що сталося займання у дворі торговельного комплексу. Зокрема, там, де були складські приміщення, – люди зберігали товари. Власники магазинів розповіли про наслідки ворожої атаки.

Їхали на роботу вранці, побачили дим… Приїхали, відчинили двері, а тут все пошкоджене: стеля, світла немає. Обладнання, не знаю, працює чи ні,

– розповіла власниця пекарні Марія Власенко

Адміністратор торговельного комплексу розповів, що у магазинах, які відкрили, дуже неприємна ситуація.

Всередині все шкереберть. Багато ще закрито, зараз люди прийдуть на роботу й будемо дивитися. Але ніхто не постраждав,

– зазначив Віталій.

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Важливо! Міський голова повідомив, що станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє людей. Одного з постраждалих ушпиталили.