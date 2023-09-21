Медики госпитализировали девушку с острой реакцией на стресс. В результате падения обломков в Шевченковском районе была повреждена газовая труба, также выбило окна в общежитии рядом.

Смотрите также Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября

В Шевченковском районе в общежитии выбило окна

В КГВА отметили, что в результате повреждения газовой трубы не было возгорания. Кроме того, в Шевченковском районе зафиксировано повреждение окон в нежилом многоэтажном здании.

Также сообщается о семи пострадавших в Дарницком районе, из которых одна девятилетняя девочка. Пострадавшей девочке зашивают ногу.

Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно угрозы для жизни у пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

В КГВА рассказали, что в Дарницком районе зафиксировано падение осколков на нежилое здание.

В результате падения обломков возник пожар на площади 400 "квадратов" на станции технического обслуживания. Там загорелись припаркованные автомобили.

Также повреждены окна двухэтажного общежития.

Россия атаковала Киев: детали