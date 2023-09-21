Во время вражеских обстрелов Киева 21 сентября пострадал ребенок. По словам ее бабушки, девочке зашивают ногу.
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Женщина еще не говорила с дочерью
Бабушка пострадавшей девочки рассказала, что на момент удара она была на работе. Также она отметила, что со всеми все "относительно нормально". Ее дочь с внучкой находятся в больнице.
Внучке зашивают ножку. Ногу порезало стеклом,
– объяснила она.
Также женщина рассказала, что еще не успела поговорить со своей дочерью.
Бабушка рассказала о состоянии внучки, пострадавшей от обстрела: смотрите видео
По состоянию на 9:10 утра девочку уже выписали из больницы, сообщил глава КМВА Николай Поворозник.
Атака на Украину 21 сентября: основное
- Оккупанты для этой ракетной атаки использовали самолеты стратегической авиации. Предварительно около 10 бортов Ту-95МС подняли в небо, чтобы запустить из них десятки ракет типа Х-101/Х-555. В нескольких районах Киевской области повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства. Известно, что обломки ракет рухнули на территорию предприятия. Там вспыхнул пожар.
- Взрывы раздались также в Ровно. В результате удара в части города исчез свет. Уже в 07:23 глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. По его словам, на месте работают все соответствующие службы.
- В Черкассах обломки попали в объект гражданской инфраструктуры. Информацию подтвердили в ОВА. Пишут, что в результате работы ПВО обломки упали в центральную часть города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры. По состоянию на 07:41 пострадали 7 человек. Еще 10 – эвакуировали. Из-под завалов удалось спасти одного человека. На месте работают все соответствующие службы.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что у Дрогобычском районе раздавались взрывы. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Вскоре он отметил, что все профильные службы выехали на место в Дрогобычском районе.
- Вскоре СМИ сообщили, что в Харькове раздалось шесть взрывов. Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне атаковали город, в том числе Слободской район. Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры.