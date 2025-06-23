Удар по многоэтажке в Киеве: среди погибших – муж и жена

В Киеве на месте попадания после российской атаки 23 июня продолжают работать спасатели и правоохранители. Среди жертв вражеского удара были супруги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В Киеве среди жертв российской атаки были супруги

В полиции рассказали, что по состоянию на 08:42 количество погибших в Шевченковском районе Киева увеличилось до 6 человек

Из-под завалов разрушенного подъезда спасатели достали тело мужа и жены,

– отметили правоохранители.

Полицейские также подчеркнули, что поисково-спасательная операция продолжается.

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К слову, в Киеве из-за российского обстрела 23 июня пострадало 6 районов. Самые тяжелые последствия в Шевченковском районе, где обвалился подъезд пятиэтажки.

Известно о 5 погибших именно в этом доме. 10 жителей ГСЧС пока спасли. Всем оказывают медицинскую и психологическую помощь. Всего в Киеве 6 погибших и 15 пострадавших.