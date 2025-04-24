В Святошинском районе Киева продолжается поисково-спасательная операция. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

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Что происходит на месте событий

Виталий Кличко записал видео, где рассказал о ходе поисково-спасательной операции в Святошинском районе.

Сейчас вручную разгребают завалы, потому что технику мы не используем. Возможно, под завалами есть люди,

– объяснил он.

Также Кличко отметил, что спасатели делают все возможное, чтобы максимально быстро разобрать завалы. Кроме этого, развернули штабы, чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

По словам мэра, тем, кто нуждается во временном переселении, предоставят жилье.

Кличко рассказал о поисково-спасательной операции: смотрите видео

В результате российского обстрела Киева погибли 8 человек, более 70 пострадали. Больше всего пострадал Святошинский район, где произошли разрушения и возгорания на 6 локациях. Горел жилой дом.