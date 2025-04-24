У Святошинському районі Києва триває пошуково-рятувальна операція. Про це пише 24 Канал із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

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Що відбувається на місці подій

Віталій Кличко записав відео, де розповів про перебіг пошуково-рятувальної операції у Святошинському районі.

Зараз вручну розгрібають завали, тому що техніку ми не використовуємо. Можливо, під завалами є люди,

– пояснив він.

Також Кличко наголосив, що рятувальники роблять все можливе, щоб максимально швидко розібрати завали. Крім цього, розгорнули штаби, щоб надати допомогу всім, хто її потребує.

За словами мера, тим, хто потребує тимчасового переселення, нададуть житло.

Кличко розповів про пошуково-рятувальну операцію: дивіться відео

Внаслідок російського обстрілу Києва загинуло 8 осіб, понад 70 постраждали. Найбільше постраждав Святошинський район, де сталися руйнування та займання на 6 локаціях. Горів житловий будинок.