В Киеве "Шахед" попал в квартиру военного, который недавно вернулся с фронта
- В Киеве "Шахед" попал в квартиру военного, когда дома были его 14-летний внук и мама.
- Ночью столица подверглась массированной атаке "Шахедами" и баллистическими ракетами, что повлекло разрушения и ранения 14 человек.
Киев ночью 24 мая пережил массированную атаку "Шахедами" и баллистическими ракетами. К сожалению, есть разрушения.
Один из российских беспилотников попал в квартиру украинского защитника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".
Смотрите также Зафиксировано попадание в 6 районах, пострадали люди: все о массированной атаке по Киеву
В квартире находились внук и мама военного
Военный с позывным "Сэм", в квартиру которого попал "Шахед", вернулся с передовой только 2 месяца назад. Он проходил реабилитацию.
Его квартира расположена в Соломенском районе Киева.
В момент атаки дома были его 14-летний внук и мама. К счастью, все они выжили.
Напомним, что в результате российских обстрелов в Киеве по состоянию на 13:36 известно о 14 травмированных. Пострадали жилые и нежилые помещения, торговый центр, учебные заведения, автомобили, ЛЭП, отделение Укрпочты, котельная и тому подобное.
В Воздушных силах также отметили, что Киев был главным направлением удара россиян этой ночью. На столицу летели много дронов и 9 баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23.