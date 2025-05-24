В Киеве "Шахед" попал в квартиру военного, который недавно вернулся с фронта

Киев ночью 24 мая пережил массированную атаку "Шахедами" и баллистическими ракетами. К сожалению, есть разрушения.

Один из российских беспилотников попал в квартиру украинского защитника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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В квартире находились внук и мама военного

Военный с позывным "Сэм", в квартиру которого попал "Шахед", вернулся с передовой только 2 месяца назад. Он проходил реабилитацию.

Его квартира расположена в Соломенском районе Киева.

В момент атаки дома были его 14-летний внук и мама. К счастью, все они выжили.

Напомним, что в результате российских обстрелов в Киеве по состоянию на 13:36 известно о 14 травмированных. Пострадали жилые и нежилые помещения, торговый центр, учебные заведения, автомобили, ЛЭП, отделение Укрпочты, котельная и тому подобное.

В Воздушных силах также отметили, что Киев был главным направлением удара россиян этой ночью. На столицу летели много дронов и 9 баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23.



