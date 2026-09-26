В Киеве в результате атаки БПЛА поврежден "Ашан" в Lavina Mall

В результате российской атаки в ночь на 26 сентября был поврежден магазин "Ашан Биличи" в торговом центре Lavina Mall в Киеве. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно об атаке?

Ночью 26 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждения получил магазин "Ашан Беличи", расположенный в торговом центре Lavina Mall.

Сегодня ночью во время вражеской атаки был поврежден наш Auchan Биличи. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время магазин временно не будет работать – до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ,

– сообщили в пресс-службе компании.

Это не первый случай, когда объекты "Ашан" повреждаются в результате российской атаки. В конце августа в результате обстрела пострадал склад компании в Борисполе в Киевской области. Тогда в компании подтвердили, что российские военные нанесли удар по их складу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Логистический объект обеспечивает работу сети Auchan в Украине. На территории этого же центра также расположен склад сети "Аврора". Специалисты оценивают масштабы повреждений и последствия атаки.

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В то же время в Киеве 26 сентября во время воздушной тревоги зафиксировали попадание российского беспилотника. По предварительной информации, дрон упал в Соломенском районе между пятиэтажным жилым домом и торговым заведением.

Там вспыхнул пожар. Из здания спасли 20 человек. 4 человека пострадали. Экстренные службы работают на месте.