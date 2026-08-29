Об этом сообщили в ГСЧС и КМВА.
Каковы последствия атак на Киев
Утром 29 августа стало известно, что в Святошинском районе повреждены частные жилые дома и административное здание на территории частного сектора. Пожара не было.
К сожалению, есть двое пострадавших. Медики оказали помощь на месте.
Последствия атаки / Фото ГСЧСЧитайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Ночью в этом районе в результате атаки произошел пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного дома. Пожарные оперативно его ликвидировали. Также разрушены перекрытия между квартирой и крышей.
️К счастью, жертв или пострадавших в результате этого происшествия нет.
Последствия атаки / Фото ГСЧС
На фоне обстрелов Киева возможны изменения в движении автобусов.
Как отметили в КГВА, вечером и ночью было перекрыто движение на проспекте Берестейском и Житомирской трассе, поэтому автобусы №№ 36Тр, 37 могут курсировать по измененным маршрутам:
- № 36Тр – до просп. Академика Палладина;
- № 37 – по маршруту автобуса № 37А до спорткомплекса "Чайка", далее – ж/м "Западный".
Напомним, что вечером 28 августа на складах под Киевом прогремели взрывы. Погибли люди. Офис Генерального прокурора начал расследование не только по факту военного преступления России, но и в отношении возможной служебной халатности должностных лиц.