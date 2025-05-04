Изуродованный DreamTown и огромные воронки: жуткие кадры Оболони после атаки "Шахедов"
- Ночью 4 мая в результате атаки дронов в Киеве поврежден ТРЦ DreamTown, жилые дома и автомобили в Оболонском районе.
- Несмотря на повреждения, ТРЦ DreamTown продолжает работать, 80% бизнесов возобновили работу, жертв в самом центре нет.
- Вблизи торгового центра образовались большие воронки, сгорели автомобили, пострадали жители соседних домов.
В ночь на 4 мая враг совершил очередную атаку против гражданского населения. На этот раз враг нанес циничный удар по жемчужине Оболонского района Киева – ТРЦ DreamTown.
Кадры того, как столица оправляется после ночной атаки – публикует 24 Канал.
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Что происходит возле поврежденного ТРЦ DreamTown
По данным РГА, после атаки дронов в Оболонском районе повреждены жилые дома, автомобили и ТРЦ DREAM. Сейчас начинается уборка улиц и придомовых территорий.
Как выглядит поврежденный ТРЦ DreamTown / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Территория вблизи торгового центра покрыта огромными воронками под беспилотниками. Припаркованные вблизи автомобили сгорели дотла. Не менее пострадал и сам DreamTown – части конструкции просто отпали от здания.
Сам торговый центр, несмотря на попадание, продолжает работу. Как сообщил соучредитель Гарик Корогодский, 80% бизнеса, который работал в Dream berry, вышел на работу. Dream yellow продолжает функционировать в штатном режиме.
Ситуация внутри ТРЦ DreamTown / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Корогодский отметил, в самом DreamTown обошлось без жертв, однако пострадали люди в соседних домах.
Пострадавшие дома возле ТРЦ DreamTown / фото Валентины Полищук, 24 Канал