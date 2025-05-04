Изуродованный DreamTown и огромные воронки: жуткие кадры Оболони после атаки "Шахедов"

В ночь на 4 мая враг совершил очередную атаку против гражданского населения. На этот раз враг нанес циничный удар по жемчужине Оболонского района Киева – ТРЦ DreamTown.

Кадры того, как столица оправляется после ночной атаки – публикует 24 Канал.

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Что происходит возле поврежденного ТРЦ DreamTown

По данным РГА, после атаки дронов в Оболонском районе повреждены жилые дома, автомобили и ТРЦ DREAM. Сейчас начинается уборка улиц и придомовых территорий.

Как выглядит поврежденный ТРЦ DreamTown / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Территория вблизи торгового центра покрыта огромными воронками под беспилотниками. Припаркованные вблизи автомобили сгорели дотла. Не менее пострадал и сам DreamTown – части конструкции просто отпали от здания.

Сам торговый центр, несмотря на попадание, продолжает работу. Как сообщил соучредитель Гарик Корогодский, 80% бизнеса, который работал в Dream berry, вышел на работу. Dream yellow продолжает функционировать в штатном режиме.

Ситуация внутри ТРЦ DreamTown / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Корогодский отметил, в самом DreamTown обошлось без жертв, однако пострадали люди в соседних домах.

Пострадавшие дома возле ТРЦ DreamTown / фото Валентины Полищук, 24 Канал