Об этом 24 Каналу рассказала ведущая София Трощук, отметив, что в Святошинском районе Киева спасатели уже дошли до 1 и 2 этажей, разбирая завалы. По предварительной информации там может быть примерно 10 человек.

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Сколько пострадало людей в результате ночной атаки?

София Трощук отметила, что по последней информации в Святошинском районе Киева шестеро погибших. В целом по городу – 8 человек, среди них шестилетний мальчик.

В Киевской городской военные администрации сообщили, что 124 человека пострадали. Сейчас они получают всю необходимую помощь. Кто-то на месте, а кого-то увезли в госпитали,

– подчеркнула она.

На место попадания приехала женщина, которой сообщили, что ее родные могут быть под завалами. Сейчас она и ее семья ждут окончательного ответа.

На всех жду. Там дочь, сын и два внука. Это для меня трагедия. Лучше бы я там была, а дети живы,

– сказала Екатерина.

Добавим, в Воздушных силах ВСУ объяснили, что особенность ночной атаки по Киеву заключалась в том, что ракеты летели очень низко, преодолевая рельефную местность и русло рек, что усложнило их обнаружение. По словам Юрия Игната, больше всего попаданий нанесли ракеты типа "Искандер-К", которые имеют короткое время подлета, что оставляет минимальное время для реакции ПВО.