Под звуки взрывов: в поврежденном ракетами родильном доме Киева в укрытии родился мальчик

Очередная ночная атака врага на Киев привела к трагедии – погибли люди. Однако даже в самые мрачные времена и под грохот вражеского оружия несокрушимая жажда жизни побеждает.

Как сообщает глава Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан в телеграме, в укрытии родильного дома, поврежденного в результате обстрела, родился ребенок. 24 Канал передает, что об этом известно.

В Киеве во время обстрела со стороны России пострадал роддом: что известно?

Во время массированной баллистической атаки на столицу ночью 24 сентября частично пострадало здание Киевского городского роддома №2. Медицинское учреждение подверглось разрушениям.

В здании выбиты окна и повреждены двери с 1 по 5 этажи со стороны паркинга. Кроме того, взрывная волна задела помещения прачечной и котельной, где также вылетели стекла.

К счастью, это не повлияло на жизнедеятельность роддома. Он продолжает работать и оказывать медицинскую помощь.

Несмотря на повреждения инфраструктуры и опасность, в 02:05 ночи прямо в укрытии медицинского учреждения под звуки взрывов на свет появился мальчик.

Даже в такую страшную ночь в Киеве жизнь продолжается,

– подчеркнула Татьяна Мостепан.

К счастью, пострадавших среди пациентов, рожениц и медицинского персонала нет. Во время воздушной тревоги все люди были оперативно эвакуированы в безопасное место.

Что известно о последствиях атаки на Киев в целом?

Атака 24 сентября стала частью систематического террора против гражданских объектов столицы. Сообщения городских властей подтверждают масштабность обстрела.

К сожалению, в результате воздушных ударов российской армии в Киеве погибли 2 человека и еще 6 получили ранения. Наибольшие разрушения получил Днепровский район, где повреждено 16-этажное здание, а также нежилое здание и частные дома.

Также повреждения зафиксированы в Подольском районе, а еще в Святошинском, Соломенском и Дарницком. Речь идет о различных пожарах на складах и падениях обломков.