Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что ракета "Кинжал" сразу преодолевает звуковой барьер и переходит на сверхзвуковую скорость.

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Что могли слышать украинцы во время атаки

На высотах, которые больше, чем 20 километров, ракета движется на гиперзвуковой скорости. Переход на гиперзвук никто, кроме пилотов, не видит. Если "Кинжал" идет на таких высотах, то его звук даже не дойдет до земли.

Вряд ли украинцы слышали этот звук, ведь говорится как раз об аэробалистической ракете. Ее разгоняют самолеты, дальше ракета сходит, запускает свой двигатель и идет вверх, практически в космос. Оттуда по вертикальной траектории падает на цель,

– рассказал Роман Свитан.

Пуск ракет был, они пытались достать Староконстантинова, надеясь найти наши самолеты, но есть механизмы противодействия, которые скорее всего не дали выполнить эту задачу.

По словам Свитана, удары, которые могли слышать украинцы на земле, это могли быть либо скачки уплотнения, но от наших сверхзвуковых самолетов. Или работа средств поражения. Их у нас есть достаточно. Они могли поражать российские беспилотники.