Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що ракета "Кинджал" одразу долає звуковий бар'єр та переходить на надзвукову швидкість.

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Що могли чути українці під час атаки

На висотах, які більше, ніж 20 кілометрів, ракета рухається на гіперзвуковій швидкості. Перехід на гіперзвук ніхто, окрім пілотів, не бачить. Якщо "Кинджал" йде на таких висотах, то його звук навіть не дійде до землі.

Навряд чи українці чули цей звук, адже мовиться якраз про аеробалістичну ракету. Її розганяють літаки, далі ракета сходить, запускає свій двигун і йде вверх, практично в космос. Звідти по вертикальній траєкторії падає на ціль,

– розповів Роман Світан.

Пуск ракет був, вони намагалися дістати Старокостянтинова, сподіваючись знайти наші літаки, але є механізми протидії, які скоріш за все не дали виконати це завдання.

За словами Світана, удари, які могли чути українці на землі, це могли бути або скачки ущільнення, але від наших надзвукових літаків. Або робота засобів ураження. Їх у нас є достатньо. Вони могли вражати російські безпілотники.