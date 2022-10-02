Стреляли из автоматического оружия – корреспондентка рассказала детали обстрела колонны под Купянском

25 сентября в Купянском районе российские оккупанты обстреляли колонну автомобилей с гражданскими. Тогда погибли 24 человека. Среди них – 13 детей и беременная женщина.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко. По ее словам, группа гражданских людей на автомобилях пыталась выехать на более безопасную территорию из села Куриловка, которое находится в так называемой "серой зоне".

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Россияне практически в упор расстреляли колонну

Как отметила Черненко, сначала около 26-27 сентября в сети пророссийских и российских телеграмм-каналах проскочила небольшая информация об этом инциденте. Они попытались обвинить в этом Вооруженные Силы, однако потом упоминания об инциденте быстро "затерлись".

Недавно украинские правоохранители побеседовали с людьми, которым удалось выжить во время этого обстрела. Оккупанты пытались их убить, чтобы не было свидетелей преступления.

С правоохранителями общалась женщина, находившаяся в этой колонне. Они уезжали на подконтрольную Украине территорию. Многие подтолкнули к выезду то, что после освобождения Купянска, оккупанты начали сильно обстреливать эти территории. Поэтому они собрались семьями и уехали,

– отметила Черненко.

Об инциденте довольно долго не было известно, ведь эта территория – "серая зона". Там нет связи и вообще находиться довольно опасно. Сотрудники СБУ, как отмечает Черненко, с риском для себя ехали на это место, чтобы установить все обстоятельства обстрела.

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Добавим, российские захватчики обустроили систему застенков на ранее оккупированных территориях Харьковской области. Они принудительно удерживали местных жителей и пытали их.

В частности, по словам главы Дергачевской общины Вячеслава Задоренко, россияне переоборудовали овощехранилища в застенки и удерживали людей в нечеловеческих условиях. Они заставляли местных давать показания, дискредитирующие государственную власть и ВСУ. А предпринимателей и бизнесменов вывозили в отдельную застенку, где работали "фсбшники".