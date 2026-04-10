Оккупанты ударили по центру Конотопа: повреждена пятиэтажка, исчезло газоснабжение
- Утром 10 апреля в центре Конотопа в результате атаки беспилотником повреждена пятиэтажка, админздание и гражданские автомобили, что повлекло пожар.
- Из-за повреждения газовых сетей несколько многоэтажек остались без газоснабжения, один человек получил легкое ранение, а спасатели потушили все пожары.
Вражеские военные атаковали центр города Конотоп на Сумщине. Повреждены пятиэтажка и гражданские автомобили, есть раненые.
Об этом сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин.
Что известно об атаке на Конотоп?
Под утро, около 04:00 10 апреля враг попал, вероятно, беспилотником по пятиэтажке и админзданию в самом центре Конотопа, что на Сумщине
В результате атаки повреждены жилые квартиры и гражданские машины. На месте происшествия вспыхнул пожар.
Также повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города, из-за чего несколько многоэтажек остались без газоснабжения.
Впоследствии Семенихин сообщил, что из-за российского удара один человек получил легкое ранение движения – медики уже оказали всю необходимую помощь.
Еще четырех человек будут отселять из поврежденного дома. Обследование жилья продолжается.
По состоянию на 08:00 спасатели потушили все пожары, поэтому коммунальщики убирают последствия атаки.
Свою работу начала комиссия по оценке последствий удара.
Последствия атаки на Конотоп 10 апреля
Справка! Ночью 10 апреля на Украину летело более 120 дронов, "Шахедов" из них – 85 единиц. Силы ПВО сумели сбить 113 вражеских БпЛА, однако есть в попадания. На 6 локациях зафиксирован удар 14 беспилотников, тогда как на семи – упали обломки сбитых.
Где также ночью гремели взрывы?
Враг в ночь на 10 апреля атаковал Одесскую область. В результате удара беспилотников повреждена энергетическая и портовая инфраструктура города. У некоторых потребителей фиксируются проблемы с электроснабжением. Удару подверглись и пустые резервуары и оборудование порта.
Ночью под угрозой удара оказался и Киев.