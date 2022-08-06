оккупанты ударили по 5-этажке

россияне не пренебрегают обстрелами по жилым кварталам. В этот раз под удар попал 5-этажный дом, где также жили люди.

Обратите внимание Бесчеловечные условия, – глава Авдеевской ВГА о гуманитарной ситуации на Донбассе

В результате атаки здание сильно повреждено, значительная его часть разрушена. Под завалами находятся люди.

Мерзавцы просто раз целенаправленно убили жителей Донбасса, которых якобы "защищают",

– написал о циничном ударе журналист Денис Казанский.

Часть 5-этажки разрушена / Фото с телеграммы Дениса Казанского

россияне ежедневно убивают гражданских

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки, 5 августа, захватчики убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 погибших в Опытном, 1 – в Авдеевке, 1 – в Соледаре, 1 – в Первомайском. Кроме того, еще 14 гражданских вчера получили ранения.

Недавно враг обстрелял Торецк: коротко

Накануне, 4 августа, российские захватчики ударили из артиллерии по Торецку. Они попали в остановку общественного транспорта, где находились люди. Кроме того, вражеские снаряды повредили церковь и жилые дома.

Этот террористический акт унес жизни 7 гражданских жителей. Еще 5 человек получили ранения, 3 из них дети.

На атаку по городу отреагировали в Офисе Президента Украины. Глава ОП Андрей Ермак назвал вражеский удар очередным терактом россии и в очередной раз призвал признать ее государством-спонсором терроризма.

Обратите внимание – во временно оккупированных Донецке и Севастополе сильные пожары: смотрите видео