Известно, что в результате вражеских действий есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.

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Враг ударил по Краматорску

Утром 4 июля российские войска ударили по Краматорску и попали в гражданскую инфраструктуру.

Сейчас тип вооружения, которым россияне нанесли удар, устанавливается.

Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что в результате вражеского удара есть раненые. Сейчас медики борются за их жизнь.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства обстрела, работают экстренные службы", – отметил он.

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К слову, российские войска атаковали Украину в ночь на 4 июля. Это был один из самых масштабных воздушных ударов. Именно Киев был главной мишенью ночного российского удара.

Этой ночью под прицелом врага, кроме столицы, оказались еще Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.