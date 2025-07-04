Відомо, що внаслідок ворожих дій є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на міську раду.

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Ворог вдарив по Краматорську

Зранку 4 липня російські війська вдарили по Краматорську та влучили у цивільну інфраструктуру.

Наразі тип озброєння, яким росіяни завдали удару, встановлюється.

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що внаслідок ворожого удару є поранені. Наразі медики борються за їх життя.

"Правоохоронці встановлюють обставини обстрілу, працюють екстрені служби", – зазначив він.

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До слова, російські війська атакувала Україну в ніч проти 4 липня. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів. Саме Київ був головною мішенню нічного російського удару.

Цієї ночі під прицілом ворога, окрім столиці, опинилися ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.