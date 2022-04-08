Обстрел Краматорска: россияне зафиксировали свое преступление и невзначай похвастались

Краматорск. Более 30 погибших, из которых 4 детей (данные на момент выхода статьи, число жертв постоянно растет – 24 канал). Сотня раненых. Люди хотели эвакуироваться из зоны боевых действий.

"Точка У с циничной надписью "за детей". Стреляли из оккупированного Шахтерска.

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Русские спалились

Перед тем подобранный русскими из подворотни бывший украинский политик Царев, психически нездоровый, как и остальные подобранные ими подонков, призывал бомбить вокзалы.

Как всегда бывает с русскими, это свое военное преступление они также зафиксировали, невзначай похваставшись. Для Запада сейчас заявляют о "провокации" Украины – их народец продолжает считать, что так бывает, когда люди сами себя уничтожают, чтобы насолить им.

Ясно же – экстраполируют собственный опыт с гексогеном под многоэтажками и локальными геноцидами. Такие, как Путин, Асад, ни секунды не колеблются, когда надо убивать свои страны и граждан. Что говорить о чужих?

Путин не остановится / Фото Getty Images

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Шансов договориться становится все меньше

Каждое новое военное преступление России отдаляет и нас, и мир от варианта просто договориться. Россия – самое опасное государство – маньяк в истории человечества. Непредсказуемая, агрессивная, беспринципная и неадекватная.

Она не остановится, пока не будет уничтожена. Это сумасшедший из фильма ужасов. Умирая сам, с топором в голове, он все равно пытается причинить боль жертве. Убивать: в эту точку концентрирован весь смысл существования России.

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