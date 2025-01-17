Россия обстреляла баллистикой Кривой Рог: серьезно пострадали дома вокруг места попадания

Российские войска днем 17 января нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе есть значительные повреждения зданий, а также по меньшей мере 4 погибших и 6 пострадавших. Это количество может расти.

О выбитых стеклах в домах, разрушениях рядом с местом взрыва и жертвах пишут местные СМИ и телеграм-сообщества, передает 24 Канал.

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Россия баллистической ракетой "Искандер-М" ударила по Кривому Рогу. Здания вблизи места попадания получили значительные повреждения. Известно о разрушении фасада учебного заведения и жилой застройки.

Последствия российской атаки по Кривому Рогу: видео

Жители Кривого Рога поделились своими эмоциями от российской атаки. Валентина отметила, что сначала очень напугалась, но держится. На момент взрыва она находилась в квартире и, к счастью, не пострадала. В ее доме выбило окна.

Последствия удара баллистикой по Кривому Рогу / Фото из местных телеграм-каналов

Житель города Валерий собирался с семьей перейти в безопасное место, но они не успели покинуть дом.

Жители Кривого Рога поделились эмоциями: смотреть видео

Известно, что в результате российской атаки погибли три женщины и мужчина. Тела находили в машинах и просто на земле. Девушка 22 лет и мужчины 34 и 56 лет – тяжело раненые. Люди спасают своих любимцев.

Одна семья сообщила, что она осталась без машины и квартиры. Они успели взять кота и убежать в безопасное место.

Российская ракета повредила дома и убила по меньшей мере 4 человек в Кривом Роге / Фото из местных телеграм-каналов

На месте попадания в одном из домов бушует пожар. Повреждено также здание, которое не эксплуатировалось. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, обследование пораженной территории продолжается.

Последствия российской атаки по Кривому Рогу / Фото Сергея Лысака

На месте попадания работают спасатели и все профильные службы.

Частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены 2 многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар,

– подытожили в ГСЧС.

На месте прилета работают профильные службы / Фото ГСЧС Днепропетровской области

Момент взрыва в Кривом Роге: смотреть видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Кривому Рогу. Он отметил, что на месте продолжается спасательная операция, а агрессию России возможно остановить только давлением.

Владимир Зеленский написал о последствиях российской атаки: смотрите видео

В понедельник, 20 января, в Кривом Роге объявлен день скорби по погибшим в результате атаки.