С такой заявой президент Украины выступил 21 ноября на встрече с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о военных преступлениях России?

В качестве примера отсутствия у России желания мира Зеленский привел атаку на Кривой Рог 20 ноября.

Вчера они (россияне – 24 Канал) нанесли ракетный удар по центру Кривого Рога в нашем Днепровском регионе. Мы видели, что они целенаправленно били по системам водоснабжения, по ресторану. Это даже не инфраструктура, а жизнь людей– подчеркнул политик.

Он также упомянул, что перед этой атакой на Кривой Рог было много других массированных ударов. В частности, оккупанты наносили удары по металлургическом заводе города – одному из крупнейших в мире. Чтобы уничтожить его, враг использовал сотни ракет. Сейчас завод не работает. Раньше он обеспечивал работой более 20 тысяч человек.

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Вспоминая обстрелы Кривого Рога, Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина о том, что Керченский мост является исключительно "гражданским объектом".

Президент напомнил, что россияне используют мост для переброски военной техники.

Что известно об ударе по Кривому Рогу?

20 ноября 2026 года около 20:15 оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу баллистическими ударами "Искандер-М".

Около 21:13 враг нанес повторный удар с применением БПЛА. В результате обстрелов погибли 20-летняя девушка и 7-летний мальчик.

Повреждены торговый комплекс, ресторан, многоквартирные дома, гаражи и автомобили.

По состоянию на утро 21 ноября в больницах Кривого Рога остаются 28 человек. Состояние 8 пациентов медики оценивают как тяжелое. Еще 20 человек – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных – шестеро детей. 4-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Всего за медицинской помощью после вражеской атаки обратились 60 человек.