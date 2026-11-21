Таку заяву президент України зробив 21 листопада на зустрічі з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про воєнні злочини Росії?

Як приклад відсутності у Росії бажання миру Зеленський навів атаку на Кривий Ріг 20 листопада.

Вчора вони (росіяни – 24 Канал) вдарили балістикою по центру Кривого Рогу на нашій Дніпровщині. Ми бачили, що вони конкретно били по водопостачанню, по ресторану. Це навіть не інфраструктура, а життя людей– наголосив політик.

Він також згадав, що перед цією атакою на Кривий Ріг було багато інших масованих ударів. Зокрема, окупанти били по металургійному заводу міста – одному з найбільших у світі. Щоб знищити його, ворог використав сотні ракет. Зараз завод не працює. Раніше він забезпечував роботою понад 20 тисяч людей.

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Згадуючи обстріли Кривого Рогу, Зеленський прокоментував заяви Володимира Путіна про те, що Керченський міст є виключно "цивільним об'єктом".

Президент нагадав, що міст росіяни використовують для перекидання військової техніки.

Що відомо про удар по Кривому Рогу?

20 листопада 2026 року близько 20:15 окупанти завдали удару по Кривому Рогу балістичними ударами "Іскандер-М".

Близько 21:13 ворог завдав повторного удару із застосуванням БпЛА. Унаслідок обстрілів загинула 20-річна дівчина та 7-річний хлопчик.

Пошкоджено торговельний комплекс, ресторан, багатоквартирні будинки, гаражі та автівки.

Станом на ранок 21 листопада у лікарнях Кривого Рогу залишаються 28 людей. Стан 8 пацієнтів медики оцінюють як тяжкий. Ще 20 людей – у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих – шестеро дітей. 4-річний хлопчик у тяжкому стані.

Загалом по медичну допомогу після ворожої атаки звернулися 60 людей.