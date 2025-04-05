Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что главной целью атаки был только терроризм. Враг намеренно хотел убить как можно больше украинцев, поэтому ударил в густонаселенный район.

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Тактика постоянного террора

Россияне надеются, что такими ударами смогут надавить на Украину, деморализовать общество и заставить пойти на уступки.

Сегодня это главная цель, которую реализует Россия. Она отражается в ударах дронами, баллистикой по местам, где есть жилая застройка. Туда направляют ракеты с кассетной боевой частью, чтобы осколки и “начинка” боеголовки разлетались как можно дальше,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Такое оружие всегда вызывает большое количество жертв и разрушений. Кремль открыл новую страницу террора и начал бить еще активнее. Стоит понимать, что оккупанты будут действовать так и дальше. Они не будут менять свою тактику, поэтому угроза с воздуха чрезвычайно высока.

В это время позиция США остается неизменной. Там настаивают на идее вставки мира и договоренностей с россиянами. Также отмечают прекращение взаимных обстрелов.

"Здесь возможны 3 сценария. Позиция США может измениться в лучшую сторону, США начнут нам больше помогать и давить на Россию. Второй вариант – давление только на Украину с целью уступок и нейтральная реакция на подобные удары. Третий сценарий – США сконцентрируются на других темах, а не на войне", – сказал Александр Мусиенко.

Напомним, Россия попала ракетой в жилой район, рядом была детская площадка, на которой играли дети. Самому младшему пострадавшему всего 3 месяца.

Владимир Зеленский, комментируя удар по городу, сказал, что не может быть больше ненависти, подлости и цинизма, чем у тех людей, которые олицетворяет собой Россия. Также президент отметил реакцию США. По его словам, она "неприятно удивила", ведь там побоялись даже сказать слово "российская", о ракете, которая убила детей.