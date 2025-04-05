Это 4-летний мальчик и 7-летняя девочка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Днепр".

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В каком состоянии дети, пострадавшие из-за атаки на Кривой Рог

В комментарии "Общественном" врач Сергей рассказал, что у обоих детей в результате российского обстрела Кривого Рога есть минно-взрывные травмы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, девочка получила менее тяжелые травмы и уже в сознании. У нее перелом костей нижней конечности, тупая травма грудной клетки и пневмоторакс. Однако ее витальные показатели полностью стабилизированы, угрозы жизни нет. Зато мальчик получил более тяжелые повреждения.

У него повреждения печени, селезенки, желудка, кишечника. Ему уже провели первичную операцию по остановке кровотечения в Кривом Роге. Однако повреждения внутренних органов очень большие,

– говорит врач.

Он добавляет, что мальчика ждет еще одно оперативное вмешательство и отмечает, что пока сложно прогнозировать его выздоровление.

Напомним, что 4 апреля Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу. В результате этого погибли 18 человек, среди них 9 детей. Еще более 70 пострадали. Кроме этого, повреждены жилые дома и инфраструктура.