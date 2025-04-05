Це 4-річний хлопчик та 7-річна дівчинка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Дніпро".

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В якому стані діти, які постраждали через атаку на Кривий Ріг

У коментарі "Суспільному" лікар Сергій розповів, що в обох дітей внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу є мінно-вибухові травми. Наразі вони перебувають у тяжкому стані.

За його словами, дівчинка отримала менш тяжкі травми та вже при свідомості. У неї перелом кісток нижньої кінцівки, тупа травма грудної клітини та пневмоторакс. Проте її вітальні показники повністю стабілізовані, загрози життю немає. Натомість хлопчик отримав важчі ушкодження.

У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунку, кишківника. Йому вже провели первинну операцію по зупинці кровотечі у Кривому Розі. Проте ушкодження внутрішніх органів дуже великі,

– каже лікар.

Він додає, що на хлопчика чекає ще одне оперативне втручання та зазначає, що поки складно прогнозувати його одужання.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія вдарила балістикою по Кривому Розі. Внаслідок цього загинуло 18 людей, серед них 9 дітей. Ще понад 70 постраждали. Окрім цього, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.