Что известно о маленькой Валерии и ее маме, которых российская авиабомба убила на детской площадке

Россия 25 марта в селе Куртовка Дружковского района Донецкой области убила маму и ее 3-летнюю дочь. Оккупанты сбросили авиабомбу прямо на детскую площадку рядом с жилыми домами.

Что известно о 36-летней Надежде Подлипской и маленькой Валерии рассказывает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Валерия, видимо, попросилась на качели

В тот день многодетная мама Надежда вместе с дочерьми Миланой и Валерией возвращались домой.

Женщина редко выходила из дома, ведь всегда было много домашней работы. Идя по улице, маленькая Валерия, видимо, попросилась на детскую площадку.

Они так и погибли возле этой качели, куда попала авиабомба. Валерию очень покалечило, маму тоже убило рядом. И тут же лежала Милана, она получила осколочные ранения, у нее еще ранено бедро. Она кричала и звала на помощь,

– рассказала знакомая семьи.

Туда сразу бросились соседи. Картина, которую они увидели, была ужасной.

Первую медицинскую помощь оказал врач скорой, который случайно в то время гостил у родных. Впоследствии приехали медики и забрали Милану в больницу в Днепре.

С Надеждой и Валерией будут прощаться в четверг, 27 марта.

Надежда – многодетная мама

Надежда была многодетной мамой. У нее осталось еще трое детей.

Кроме младшей погибшей Валерии, еще есть 17-летняя София, проживающая в Днепре, 15-летняя Милана, которая была ранена во время обстрела, и 11-летний Илья.

У женщины остался также муж, который до полномасштабного вторжения работал на железной дороге, но попал под увольнение.

Официально их брак не оформлен. Поэтому теперь ему придется оформлять документы. А пока 11-летний сын, который по документам официально не имеет папы, находится в больнице.

3 года в Куртовке было тихо

Жители Куртовки рассказали, что линия фронта от них недалеко – всего в 14 километрах. Но за 3 года – это первый такой серьезный обстрел. Последний раз прилетало туда в начале вторжения в 2022 году.

За это время из села выехали лишь несколько семей, все остальные остались.

Местные предполагают, что россияне целились на трактор и экскаватор, которые завезли из карьера. Говорят, кто-то навел или увидели с дрона, после чего по селу и прилетело несколько авиабомб.

Как также рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в Куртовке до сих пор остаются около десяти детей.

Пока принудительную эвакуацию для семей с детьми проводят в 10-километровой зоне от фронта. Однако вскоре ее планируют расширить до 15 километров.