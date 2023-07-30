Сразу после атаки на место происшествия немедленно отправились правоохранители и спасатели. Всего к работам привлекли около 300 человек.
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Полицейские показали видео из нагрудных камер
В МВД 30 июля, на следующий день после обстрела Сум, показали видео с бодикамер патрульных, отправившихся спасать пострадавших.
Первые минуты после вчерашней атаки российских террористов по городу Сумы,
– говорится в подписи к ролику.
Следует заметить, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями уже начали документировать последствия атаки.
Смотрите видео с бодикамер
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Разбор завалов завершили
Президент Владимир Зеленский рассказал, что только к вечеру 30 июля в Сумах завершился разбор завалов на месте попадания российской ракеты.
Террористы ударили по одному из городских учебных заведений. Два человека погибли... Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали от этого удара,
– заявил украинский лидер.
Вражеская ракета:
- полностью разрушила учебный корпус училища: 4 этажа просто снесло,
- повредила общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы,
По словам главы государства, российские изверги ежедневно добавляют миру аргументов, что только их поражение и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора.
"В общей сложности в спасательной операции и разборке завалов в Сумах были вовлечены 285 человек. Я благодарю каждого и каждую, спасибо за вашу добросовестность и преданность Украине!" – подчеркнул президент.
Сумской городской голова Александр Лысенко рассказал, что трое из 20 раненых находятся на стационарном лечении. Еще 13 пострадавших поселили в общежитии. 31 июля в общине объявили Днем траура.