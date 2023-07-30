Одразу після атаки на місце події негайно вирушили правоохоронці та рятувальники. Загалом до робіт залучили майже 300 людей.

До теми Окупанти поцілили ракетою по закладу освіти в Сумах

Поліцейські показали відео з нагрудних камер

У МВС 30 липня, наступного дня після обстрілу Сум, показали відео з бодікамер патрульних, які вирушили рятувати постраждалих.

Перші хвилини після вчорашньої атаки російських терористів по місту Суми,

– мовиться у підписі до ролика.

Варто зауважити, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вже почали документувати наслідки атаки.

Дивіться відео з бодікамер

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Розбір завалів завершили

Президент Володимир Зеленський розповів, що лише надвечір 30 липня у Сумах завершився розбір завалів на місці влучання російської ракети.

Терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. Двоє людей загинули... Мої співчуття рідним і близьким. Двадцятеро людей постраждали від цього удару,

– заявив український лідер.

Ворожа ракета:

повністю зруйнувала навчальний корпус училища: 4 поверхи просто знесло,

пошкодила гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи,

За словами глави держави, російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише їхня поразка та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору.

"Загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були залучені 285 людей. Я дякую кожному й кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні!" – наголосив президент.

Сумський міський голова Олександр Лисенко розповів, що троє з 20 поранених наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Ще 13 постраждалих поселили в гуртожитку. 31 липня у громаді оголосили Днем жалоби.